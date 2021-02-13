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Байден планує добитися екстрадиції Ассанжа в США

Автор: Артур Родивилов

Адміністрація президента США Джо Байдена планує домагатися екстрадиції з Великобританії засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Раніше Мін'юст США висунув проти Ассанжа 18 кримінальних звинувачень.

Про це пише New York Times.

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Згідно з повідомленням, "адміністрація Байдена дала зрозуміти, що на цей час продовжує спроби притягнути до відповідальності Джуліана Ассанжа".

Наголошується, що Мін'юст США оскаржив постанову, згідно з якою Ассанж не може бути виданий американській стороні.

Зараз Ассанж перебуває у британській в'язниці. До цього 7 років він переховувався в посольстві Еквадору в Лондоні.

Нагадаємо, Ассанжу пред'явлені звинувачення з 18 пунктів у зв'язку з публікацією секретних документів.

Його, зокрема, звинувачують у злочинах, пов'язаних з найбільшим в історії США випадком розкриття секретної інформації. За всіма висунутими звинуваченнями Ассанжу загрожує до 175 років тюремного ув'язнення.

Британська поліція затримала Джуліана Ассанжа 11 квітня 2019 року в будівлі посольства Еквадору в Лондоні, де він перебував з 2012 року.

Ассанж зараз утримується під вартою у Великобританії за запитом про екстрадицію зі Сполучених Штатів.

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