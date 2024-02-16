Байден після смерті Навального закликав допомогти Україні: час йде, годинник цокає

"Ця трагедія нагадує нам, що стоїть на кону. Нам необхідно продовжувати фінансувати Україну, щоб Україна могла захистити себе від жахливої агресії Путіна. Від його злочинів", - сказав Байден.

Президент США нагадав, що Сенат більшістю голосів проголосував за цей законопроєкт. Далі він додав, що історія спостерігає за Палатою представників і якщо США не зможуть підтримати Україну в цей критичний момент, історія не забуде цього. Байден сказав, що це увійде в історію і матиме величезні наслідки.

"Час йде. Годинник цокає. Усі ми маємо розуміти, що маємо справу з Путіним", - заявив президент США.

Що відомо про смерть Навального

Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) повідомила сьогодні, 16 лютого, про смерть політика Олексія Навального в колонії №3 у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу.

Згідно з повідомленням ФСВП, Навальному стало погано під час прогулянки. Після цього він практично відразу знепритомнів, а лікарі, які прибули на місце, констатували його смерть.

Детальніше про смерть політика в матеріалі РБК-Україна "Вбивство, яке собі дозволив Путін". Чи вплине смерть Навального на ситуацію в Росії".

Допомога від США

13 лютого Сенат Сполучених Штатів підтримав законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України у документі передбачено понад 60 млрд доларів.

США вже кілька місяців не можуть схвалити нове фінансування допомоги Україні через розбіжності між республіканцями і демократами. Таким чином, виділення нових пакетів американської військової допомоги призупинено.

Тепер у Конгресі США намагаються знайти "план Б" для того, щоб виділити допомогу Україну всупереч опозиції спікера Палати представників Майка Джонсона.

Для того, щоб законопроєкт, який підтримав Сенат, набув чинності, його має схвалити Палата представників і підписати президент США Джо Байден.