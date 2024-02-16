Байден после смерти Навального призвал помочь Украине: время идет, часы тикают

Смерть Алексея Навального напоминает американцам о том, что стоит на кону и что США необходимо продолжать финансировать Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Джо Байдена.
"Эта трагедия напоминает нам, что стоит на кону. Нам необходимо продолжать финансировать Украину, чтобы Украина могла защитить себя от ужасной агрессии Путина. От его преступлений", - сказал Байден.
Президент США напомнил, что Сенат большинством голосов проголосовал за этот законопроект. Далее он добавил, что история наблюдает за Палатой представителей и если США не смогут поддержать Украину в этот критический момент, история не забудет этого. Байден сказал, что это войдет в историю и будет иметь огромные последствия.
"Время идет. Часы убегают. Все мы должны понимать, что имеем дело с Путиным", - заявил президент США.
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила сегодня, 16 февраля, о смерти политика Алексея Навального в колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.
Согласно сообщению ФСИН, Навальному стало плохо во время прогулки. После этого он практически сразу потерял сознание, а прибывшие на место врачи констатировали его смерть.
Детальнее о смерти политика в материале РБК-Украина "Убийство, которое себе позволил Путин". Повлияет ли смерть Навального на ситуацию в России".
13 февраля Сенат Соединенных Штатов поддержал законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов. В частности, для Украины в документе предусмотрено более 60 млрд долларов.
США уже несколько месяцев не могут одобрить новое финансирование помощи Украине из-за разногласий между республиканцами и демократами. Таким образом, выделение новых пакетов американской военной помощи приостановлено.
Теперь в Конгрессе США пытаются найти "план Б" для того, чтобы выделить помощь Украине вопреки оппозиции спикера Палаты представителей Майка Джонсона.
Для того, чтобы поддержавший Сенат законопроект вступил в силу, его должен одобрить Палата представителей и подписать президент США Джо Байден.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.