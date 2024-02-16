Байден после смерти Навального призвал помочь Украине: время идет, часы тикают

"Эта трагедия напоминает нам, что стоит на кону. Нам необходимо продолжать финансировать Украину, чтобы Украина могла защитить себя от ужасной агрессии Путина. От его преступлений", - сказал Байден.

Президент США напомнил, что Сенат большинством голосов проголосовал за этот законопроект. Далее он добавил, что история наблюдает за Палатой представителей и если США не смогут поддержать Украину в этот критический момент, история не забудет этого. Байден сказал, что это войдет в историю и будет иметь огромные последствия.

"Время идет. Часы убегают. Все мы должны понимать, что имеем дело с Путиным", - заявил президент США.

Что известно о смерти Навального

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила сегодня, 16 февраля, о смерти политика Алексея Навального в колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Согласно сообщению ФСИН, Навальному стало плохо во время прогулки. После этого он практически сразу потерял сознание, а прибывшие на место врачи констатировали его смерть.

Детальнее о смерти политика в материале РБК-Украина "Убийство, которое себе позволил Путин". Повлияет ли смерть Навального на ситуацию в России".

Помощь от США

13 февраля Сенат Соединенных Штатов поддержал законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов. В частности, для Украины в документе предусмотрено более 60 млрд долларов.

США уже несколько месяцев не могут одобрить новое финансирование помощи Украине из-за разногласий между республиканцами и демократами. Таким образом, выделение новых пакетов американской военной помощи приостановлено.

Теперь в Конгрессе США пытаются найти "план Б" для того, чтобы выделить помощь Украине вопреки оппозиции спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

Для того, чтобы поддержавший Сенат законопроект вступил в силу, его должен одобрить Палата представителей и подписать президент США Джо Байден.