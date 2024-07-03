Reuters дізналося, хто може замінити Байдена у разі його зняття з виборів

Віцепрезидентку США Камалу Гарріс вважають найімовірнішою альтернативою на заміну Джо Байдену, якщо він вирішить знятися з виборів президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання посилається на сім високопоставлених джерел у кампанії Байдена, Білому домі та Національному комітеті Демократичної партії.

Деякі впливові демократи висунули альтернативу Байдену, окрім Гарріс, включаючи популярних членів кабінету міністрів і губернаторів-демократів. Але, за словами джерел Reuters, це лише видавання бажаного за дійсне, а Гарріс є найімовірнішою альтернативою Байдену.

Співрозмовники видання заявили, що віцепрезидентка у разі висування її кандидатом від Демократичної партії отримає гроші, зібрані Байденом, та успадкує інфраструктуру передвиборчої кампанії.

Крім того, Камала Гарріс має найбільшу впізнаваність та рейтинг серед інших демократів.

Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, Гарріс відстає від республіканця Дональда Трампа на один відсотковий пункт - 42% до 43%, що є різницею в межах похибки опитування.

Гарріс також вже пройшла перевірку на національному рівні, зокрема, з боку республіканців. Але серед демократів є сумніви, що Гарріс зможе перемогти Трампа на виборах.

З іншого боку стратеги Демократичної партії вказують, що відмовитися від кандидатури Гарріс як першої чорношкірої жінки-віцепрезидентки призведе до негативної реакції з боку чорношкірих виборців.

Помічники Камали Гарріс відкидають можливість її висування замість Байдена.