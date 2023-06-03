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Байден про підвищення держборгу: нам вдалося запобігти економічній кризі

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Вашингтон, Субота 03 червня 2023 05:03
Байден про підвищення держборгу: нам вдалося запобігти економічній кризі Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ухвалення закону про підвищення держборгу США допомогло запобігти економічній кризі та справжньому економічному колапсу.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Ніхто не отримав всього, що хотів, але американський народ отримав те, що йому було потрібно. Нам вдалося запобігти економічній кризі та справжньому економічному колапсу", - заявив Байден.

За його словами, якби політикам не вдалося дійти згоди щодо бюджету, Сполученим Штатам вперше за 247-річну історію загрожував би дефолт.

"Немає нічого безвідповідальнішого, ніж дефолт. Ніщо не було б більш катастрофічним. Наша економіка була б наведена в рецесію", - додав він.

Ризик дефолту у США

Угода, яку Байден уклав зі спікером палати представників Кевіном Маккарті, дозволила уникнути першого в історії країни дефолту, який мав би катастрофічні наслідки для економіки США та всього світу. Політики домовилися припинити обмеження боргу до 1 січня 2025 року в обмін на обмеження державних видатків.

Якби політики не досягли згоди, країну очікував дефолт. Уряд не мав би можливості позичати гроші для покриття витрат і в цілому це позначилося б на фінансових ринках та стрибку відсоткових ставок.

Як зазначив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Джон Кірбі, навіть у разі оголошення дефолту США й надалі підтримували б Україну військовою допомогою.

За прогнозами Бюджетного управління Конгресу, угода скоротить дефіцит федерального бюджету приблизно на 1,5 трильйона доларів протягом десяти років.

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