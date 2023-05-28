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В США досягли угоди щодо межі держборгу, щоб уникнути дефолту

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Неділя 28 травня 2023 12:03
В США досягли угоди щодо межі держборгу, щоб уникнути дефолту Фото: в США досягли угоди щодо межі держборгу, щоб уникнути дефолту (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент США Джо Байден заявив про досягнення угоди зі спікером Палати представників Конгресу США щодо межі державного боргу. Це дозволить країні уникнути дефолту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Як відзначив президент, досягнення угоди є важливим кроком, який скоротить витрати та захистить критично важливі програми для працівників, а також продовжить розвивати економіку й дозволить уникнути дефолту.

"Угода є компромісом, а це означає, що не всі отримують те, що хочуть. Така відповідальність управління. Ця угода є гарною новиною для американського народу, бо вона запобігає тому, що могло б стати катастрофічним дефолтом і призвести до економічного спаду, спустошення пенсійних рахунків та втрати мільйонів робочих місць", - додав Байден.

Ризик дефолту в США

Спочатку крайнім терміном підвищення ліміту держборгу в США було 1 червня, однак пізніше, за словами міністра фінансів Джанет Єллени, його було посунуто до 5 червня.

Якби Байден та спікер Палати представників Конгресу не досягли угоди, країну очікував би дефолт. Уряд не мав би змоги позичати гроші для покриття витрат й в цілому це позначилось на фінансових ринках та стрибку відсоткових ставок.

Як відзначив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Джон Кірбі, навіть у разі оголошення дефолту, США й надалі б підтримували Україну військовою допомогою.

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