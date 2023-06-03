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Байден о повышении госдолга: нам удалось предотвратить экономический кризис

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Вашингтон, Суббота 03 июня 2023 05:03
Байден о повышении госдолга: нам удалось предотвратить экономический кризис Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Принятие закона о повышении госдолга США помогло предотвратить экономический кризис и настоящий экономический коллапс.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Никто не получил всего, что хотел, но американский народ получил то, что ему было нужно. Нам удалось предотвратить экономический кризис и настоящий экономический коллапс", - заявил Байден.

По его словам, если бы политикам не удалось прийти к соглашению по бюджету, Соединенным Штатам впервые за 247-летнюю историю угрожал бы дефолт.

"Нет ничего более безответственного, чем дефолт. Ничто не было бы более катастрофическим. Наша экономика была бы ввергнута в рецессию", - добавил он.

Риск дефолта в США

Сделка, которую Байден заключил со спикером палаты представителей Кевином Маккарти, позволила избежать первого в истории страны дефолта, который имел бы катастрофические последствия для экономики США и всего мира. Политики договорились приостановить ограничение долга до 1 января 2025 года в обмен на ограничение государственных расходов.

Если бы политики не достигли соглашения, страну ожидал дефолт. Правительство не имело бы возможности занимать деньги для покрытия расходов и в целом это отразилось бы на финансовых рынках и прыжке процентных ставок.

Как отметил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Джон Кирби, даже в случае объявления дефолта, США и дальше бы поддерживали Украину военной помощью.

По прогнозам Бюджетного управления Конгресса, соглашение сократит дефицит федерального бюджета примерно на 1,5 триллиона долларов в течение десяти лет.

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