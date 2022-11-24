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Байден подтвердил, что в США обсуждают введение лимита цен на нефть из России

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Вашингтон, Четверг 24 ноября 2022 18:53
Байден подтвердил, что в США обсуждают введение лимита цен на нефть из России Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Соединенных Штатов Америки продолжают обсуждать вопрос введения лимита цен на российскую нефть.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявил президент США Джо Байден.

"Да, этот вопрос на повестке дня", - заявил Байден, отвечая на вопросы журналистов о максимальной цене на нефть из РФ.

Президент также отметил, что он обсуждал введение таких ограничений против России с министром финансов США Джанет Йеллен.

Напомним, ранее стало известно, что, по данным СМИ, министры энергетики стран Евросоюза не смогли договориться по поводу установления верхнего предела цены на российскую нефть. Следующая встреча, предположительно, состоится 13 декабря.

Также мы писали, что цены на нефть снижаются в четверг, 24 ноября, колеблясь около двухмесячных минимумов.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
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