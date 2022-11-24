Байден подтвердил, что в США обсуждают введение лимита цен на нефть из России

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters , об этом заявил президент США Джо Байден.

"Да, этот вопрос на повестке дня", - заявил Байден, отвечая на вопросы журналистов о максимальной цене на нефть из РФ.

Президент также отметил, что он обсуждал введение таких ограничений против России с министром финансов США Джанет Йеллен.