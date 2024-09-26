Байден підтвердив передачу Україні крилатих далекобійних авіабомб JSOW: що ще в пакеті

Зазначається, що голова Білого дому Джо Байден доручив Міністерству оборони США виділити Україні всі кошти, які залишились в рамках Ініціативи безпекової допомоги Києву, до кінця терміну його перебування на посаді президента.

"Я також санкціонував 5,5 мільярдів доларів у рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєнь, щоб гарантувати, що ці повноваження не закінчаться, і щоб моя Адміністрація могла повністю використати фінансування, виділене Конгресом на підтримку скорочення американського обладнання для України, а потім поповнити американські запаси", - додав Байден.

У тому ж числі Міністерство оборони Штатів виділить 2,4 мільярда доларів на допомогу Україні, що дозволить забезпечити країну:

засобами протиповітряної оборони;

безпілотними авіаційними системами;

боєприпасами класу "повітря-земля".

Зокрема пакет допомоги включатиме:

боєприпаси великої дальності Joint Stand-off Weapon;

додаткова батарея протиповітряної оборони (ППО) Patriot й ракет до неї;

"З метою розбудови потенціалу українських військово-повітряних сил я доручив Міністерству оборони розширити підготовку українських пілотів F-16, в тому числі підтримати підготовку ще 18 пілотів наступного року", - додав Байден.

Joint Stand-off Weapon

JSOW - це високотехнологічна керована бомба, розроблена для виконання атак на відстані без ризику для пілотованих літальних апаратів. Ця зброя використовує GPS-навігацію та інерційну систему керування для точного ураження цілей на суші і в морі.

JSOW має кілька варіантів, серед яких найвідоміший - JSOW-A, що оснащений осколково-фугасною бойовою частиною.

JSOW може бути скинута з різних типів бойових літаків, таких як F-15, F-16, F/A-18, і F-35, що робить її універсальною для використання у різних військових сценаріях.

Серед інших характеристик:

довжина: 4,06 метра;

діаметр: 33 сантиметри;

вага: 483 кілограми;

розмах крила: 2,7 метра.

Дальність: