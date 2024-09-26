Байден подтвердил передачу Украине крылатых дальнобойных авиабомб JSOW: что еще в пакете

Соединенные Штаты Америки (США) выделили Украине военную помощь на сумму 7,9 млрд долларов. В пакет войдут крылатые авиационные бомбы Joint Stand-off Weapon (JSOW).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.
Отмечается, что глава Белого дома Джо Байден поручил Министерству обороны США выделить Украине все средства, которые остались в рамках Инициативы безопасности помощи Киеву, до конца срока его пребывания на посту президента.
"Я также санкционировал 5,5 миллиарда долларов в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений, чтобы гарантировать, что эти полномочия не закончатся, и чтобы моя Администрация могла полностью использовать финансирование, выделенное Конгрессом на поддержку сокращения американского оборудования для Украины, а затем пополнить американские запасы", - добавил Байден.
В том же числе Министерство обороны Штатов выделит 2,4 миллиарда долларов на помощь Украине, что позволит обеспечить страну:
В частности пакет помощи будет включать:
"С целью развития потенциала украинских военно-воздушных сил я поручил Министерству обороны расширить подготовку украинских пилотов F-16, в том числе поддержать подготовку еще 18 пилотов в следующем году", - добавил Байден.
JSOW - это высокотехнологичная управляемая бомба, разработанная для выполнения атак на расстоянии без риска для пилотируемых летательных аппаратов. Это оружие использует GPS-навигацию и инерционную систему управления для точного поражения целей на суше и в море.
JSOW имеет несколько вариантов, среди которых самый известный - JSOW-A, оснащенный осколочно-фугасной боевой частью.
JSOW может быть сброшена с различных типов боевых самолетов, таких как F-15, F-16, F/A-18, и F-35, что делает ее универсальной для использования в различных военных сценариях.
Среди других характеристик:
Дальность:
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