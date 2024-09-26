Байден подтвердил передачу Украине крылатых дальнобойных авиабомб JSOW: что еще в пакете

Отмечается, что глава Белого дома Джо Байден поручил Министерству обороны США выделить Украине все средства, которые остались в рамках Инициативы безопасности помощи Киеву, до конца срока его пребывания на посту президента.

"Я также санкционировал 5,5 миллиарда долларов в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений, чтобы гарантировать, что эти полномочия не закончатся, и чтобы моя Администрация могла полностью использовать финансирование, выделенное Конгрессом на поддержку сокращения американского оборудования для Украины, а затем пополнить американские запасы", - добавил Байден.

В том же числе Министерство обороны Штатов выделит 2,4 миллиарда долларов на помощь Украине, что позволит обеспечить страну:

средствами противовоздушной обороны;

беспилотными авиационными системами;

боеприпасами класса "воздух-земля".

В частности пакет помощи будет включать:

боеприпасы большой дальности Joint Stand-off Weapon;

дополнительная батарея противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и ракет к ней;

"С целью развития потенциала украинских военно-воздушных сил я поручил Министерству обороны расширить подготовку украинских пилотов F-16, в том числе поддержать подготовку еще 18 пилотов в следующем году", - добавил Байден.

Joint Stand-off Weapon

JSOW - это высокотехнологичная управляемая бомба, разработанная для выполнения атак на расстоянии без риска для пилотируемых летательных аппаратов. Это оружие использует GPS-навигацию и инерционную систему управления для точного поражения целей на суше и в море.

JSOW имеет несколько вариантов, среди которых самый известный - JSOW-A, оснащенный осколочно-фугасной боевой частью.

JSOW может быть сброшена с различных типов боевых самолетов, таких как F-15, F-16, F/A-18, и F-35, что делает ее универсальной для использования в различных военных сценариях.

Среди других характеристик:

длина: 4,06 метра;

диаметр: 33 сантиметра;

вес: 483 килограмма;

размах крыла: 2,7 метра.

Дальность: