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Байден підпише бюджет для уникнення "шатдауну", прийнятий Палатою, - Білий дім

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент США Джо Байден готовий підписати схвалений Палатою представників законопроект про продовження тимчасового фінансування уряду, якщо за нього проголосує Сенат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Представник Білого дому зазначив, що Байден підпише закон, якщо його підтримає Сенат. Він також закликав Конгрес ухвалити фінансування для Ізраїлю, України та безпеки кордонів.

"Конгрес також має розглянути нагальні потреби національної безпеки та внутрішні потреби, включаючи фінансування Ізраїлю, України, гуманітарну допомогу, безпеку кордонів та інші важливі пріоритети, які мають підтримку обох партій", - сказав чиновник.

Варто зазначити, що раніше Білий дім розкритикував цей законопроєкт, назвавши його несерйозним, нездійсненним та таким, що загрожує національній безпеці країни й внутрішнім програмам.

"Шатдаун" в США

Палата представників США підтримала законопроект спікера республіканця Майка Джонсона про продовження тимчасового фінансування уряду, щоб запобігти "шатдауну".

"Шатдаун" - це зупинка роботи уряду через припинення фінансування. Він настає, якщо Конгрес не встигає схвалити, а президент - підписати бюджетні угоди.

Що передувало

1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо.

Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 мільярдів доларів. Більшість з цих коштів - 60 млрд доларів - хочуть направити на допомогу Україні. Також пакет передбачав допомогу Ізраїлю.

Ініціатива президента зіткнулася з опором у Палаті представників США, де новий спікер Майк Джонсон захотів розглядати допомогу Україні та Ізраїлю окремо. Він вніс окремий пакет для Ізраїлю на розгляд Палати, його підтримали.

Але в Сенаті, де більшість у демократів, не захотіли навіть розглядати таку ініціативу Джонсона. Там підтримали об’єднання допомоги Україні та Ізраїлю в один пакет.

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