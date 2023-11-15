Байден подпишет бюджет для избежания "шатдауна", принятый Палатой, - Белый дом

Представитель Белого дома отметил, что Байден подпишет закон, если его поддержит Сенат. Он также призвал Конгресс принять финансирование для Израиля, Украины и безопасности границ.

"Конгресс также должен рассмотреть неотложные потребности национальной безопасности и внутренние потребности, включая финансирование Израиля, Украины, гуманитарную помощь, безопасность границ и другие важные приоритеты, имеющие поддержку обеих партий", - сказал чиновник.

Стоит отметить, что ранее Белый дом раскритиковал этот законопроект, назвав его несерьезным, невыполнимым и угрожающим национальной безопасности страны и внутренним программам.

"Шатдаун" в США

Палата представителей США поддержала законопроект спикера республиканца Майка Джонсона о продолжении временного финансирования правительства, чтобы предотвратить "шатдаун".

"Шатдаун" – это остановка работы правительства из-за прекращения финансирования. Он наступает, если Конгресс не успевает одобрить, а президент – подписать бюджетные соглашения.

Что предшествовало

1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно.

После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 миллиардов долларов. Большинство из этих средств – 60 млрд долларов – хотят направить на помощь Украине. Также пакет предусматривал помощь Израилю.

Инициатива президента столкнулась с сопротивлением в Палате представителей США, где новый спикер Майк Джонсон захотел рассматривать помощь Украине и Израилю в отдельности. Он внес отдельный пакет для Израиля на рассмотрение Палаты, его поддержали.

Но в Сенате, где большинство демократов, не захотели даже рассматривать такую инициативу Джонсона. Там поддержали объединение помощи Украине и Израилю в один пакет.