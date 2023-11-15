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Вже вдруге. Палата представників США схвалила бюджет для уникнення "шатдауну"

Вашингтон, Середа 15 листопада 2023 00:53
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Вже вдруге. Палата представників США схвалила бюджет для уникнення "шатдауну" Фото: Майк Джонсон, спікер Палати представників США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Палата представників США підтримала законопроект про продовження тимчасового фінансування уряду, щоб запобігти "шатдауну". Законопроект запропонував спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Палати представників.

"За" проголосувало 336 конгресменів, а "проти" 95. 209 голосів дали демократи.

Схвалений Палатою законопроект передбачає продовження фінансування уряду США після 17 листопада - тоді має закінчитися дія попереднього тимчасового бюджету, ухваленого на початку жовтня.

Так, американський уряд до 19 січня матиме кошти на військове будівництво, справи ветеранів, транспорт, житло та Міністерство енергетики. Потреби решти уряду профінансують іншим законопроектом, який буде діяти до 2 лютого.

Такий план, запропонований спікером Джонсоном, надасть американським законодавцям більше часу, щоб спробувати обговорити та ухвалити законопроекти про бюджет на весь рік.

До цього тимчасового фінансування, як і до попереднього, не увійшли кошти на підтримку України. Не закладена до тимчасового бюджету і допомога Ізраїлю. Водночас в законопроекті не було скорочено видатки, як того вимагали "трампісти".

Далі цей законопроект має схвалити Сенат, а потім документ піде на підпис президенту США Джо Байдену. Очікується, що Сенат розгляне тимчасовий бюджет наприкінці тижня, а саме у п'ятницю, 17 листопада.

Що таке "шатдаун" в США

У США діє закон, згідно з яким федеральним органам влади заборонено роботу, якщо вони не мають фінансування. "Шатдаун" (від англійської - закриття) настає, якщо Конгрес не встигає схвалити, а президент - підписати бюджетні угоди.

Зазначимо, єдиного закону про бюджет у США немає, і для фінансування всіх відомств та програм треба ухвалити 12 законопроектів, на узгодження яких треба багато часу. З 1976 року у США був 21 шатдаун, до того - жодного.

Нагадаємо, раніше в Білому домі критикували ініціативу спікера Джонсона про тимчасове фінансування уряду США та закликали Палату представників припинити витрачати час на власні політичні розбіжності.

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