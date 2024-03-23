Байден подписал триллионный бюджет и призвал Конгресс принять проект о помощи Украине

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден сегодня, 23 марта, подписал одобренный Сенатом законопроект о финансировании правительства на 1,2 трлн долларов. Он также призвал Палату представителей разблокировать проект закона о поддержке для Украины, Израиля и Тайваня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом и CNN .

Американский президент "четко заявил", что Конгресс еще не завершил свою работу.

"Палата представителей должна принять двухпартийный закон о дополнительном финансировании", - сказал Байден, подразумевая законопроект по финансированию помощи для Украины, Израиля и Тайваня, против согласования которого выступают республиканцы.

Президент США отметил, что подписанный сегодня закон по бюджету, позволивший избежать шатдауна, является "соглашением, компромиссом, что означает, что ни одна из сторон не получила всего, чего хотела".

Закон по бюджету во избежание шатдауна

Напомним, вчера Палата представителей США приняла законопроект о расходах государственных ведомств на 1,2 триллиона долларов. Такой шаг будет предотвращать временное прекращение работы правительства (шатдауна).

После этого, уже сегодня, Сенат США одобрил соответствующий законопроект.

Вопрос о помощи Украине от США

Ранее сообщалось, что Конгресс США уже несколько месяцев не может выделить новое финансирование помощи Украине.

Законопроект о 60 млрд долларов на военную и финансовую помощь нашей стране недавно прошел Сенат. Но его отказывается рассматривать Палата представителей.

Спикер Палаты Майк Джонсон обещал, что вопросом помощи Украине в Конгрессе займутся сразу после голосования за бюджет.