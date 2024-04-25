Байден підписав допомогу Україні, а в РФ лунали вибухи на нафтобазах: новини за 24 квітня

Президент США Джо Байден підписав законопроект, який передбачає фінансування для допомоги Україні. Тим часом у Росії під атакою знаходилося кілька нафтобаз.

Більш детально про те, що сталося у середу, 24 квітня, - у матеріалі РБК-Україна .

Байден підписав законопроект про допомогу Україні

Президент США Джо Байден підписав законопроект, який передбачає виділення коштів на допомогу Україні. Таким чином, США зможуть надати Україні новий пакет військової допомоги.

Мінус тисячі кубометрів палива. У Смоленській області атаковано дві нафтобази, - джерела

Дрони Служби безпеки України атакували дві нафтобази в Смоленській області Росії в ніч проти 24 квітня, повідомили джерела РБК-Україна.

На цих базах зберігалось 26 тисяч кубометрів російського палива.

У Києві аварія: в одному з районів зникло світло

У Святошинському районі Києва частково зникло електропостачання. Причина цього - аварія.

У ДТЕК також зазначили, що без електрики залишалася частина Бучанського району Київської області.

Британія передасть Україні авіабомби Paveway IV, - журналіст

Велика Британія надішле Україні авіабомби Paveway IV у рамках наступного пакету військової допомоги, написав журналіст BBC Джонатан Біль.

Бомба Paveway IV - це боєприпас вагою 230 кг, оснащений двома системами наведення: GPS та лазерною. Вона виробляється британською компанією Raytheon UK та є останньою версією серії Paveway.

Єврокомісія виділила ще один транш Україні на 1,5 млрд євро

Єврокомісія виділила Україні другу частину фінансування у рамках механізму для України у розмірі 1,5 млрд євро.

"Додаткові 1,5 млрд євро, які ми виділяємо сьогодні, забезпечать Україні можливість продовжувати підтримувати державну владу та основні послуги для населення, у той час як вона даватиме відсіч агресору", - заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

У Запоріжжі змінили голову міста: хто керуватиме обласним центром

Депутати Запорізької міської ради обрали нового та. о. міського голови обласного центру. Цю посаду обійматиме Регіна Харченко.

США оголосили новий пакет допомоги Україні: що у ньому

Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Його розмір становить 1 млрд доларів.

Зокрема, у пакет увійшли далекобійні ракети ATACMS.

Українські чоловіки з 18 до 60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном

Українські чоловіки з 18 до 60 років більше не зможуть отримати закордонний паспорт, перебуваючи за кордоном. Відповідну ухвалу затвердив Кабмін.