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Байден: перемирие в Газе наступит хоть завтра, если ХАМАС освободит заложников

Воскресенье 12 мая 2024 06:19
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Байден: перемирие в Газе наступит хоть завтра, если ХАМАС освободит заложников Фото: Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Прекращение огня в Секторе Газа может наступить хоть завтра, если ХАМАС согласится освободить заложников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, которого цитирует CNN.

"Как я уже сказал, это зависит от ХАМАСа - если они захотят это сделать, мы могли бы покончить с этим завтра. И прекращение огня начнется завтра", - заявил Байден.

В эту пятницу также состоялась встреча родственников заложников с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и координатором по вопросам Ближнего Востока Бретом МакГерком. Семьи выразили свое разочарование из-за очередной паузы в переговорах между ХАМАСом и Израилем.

Как пишет CNN, на этой неделе переговоры между исламистским движением и Тель-Авивом снова "застряли". ХАМАС заявил, что отказ Израиля от плана по прекращению огня - вернул диалог об освобождении заложников на "начальную стадию". В частности представители боевиков обвинили главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху в том, что он препятствует диалогу, чтобы использовать его в качестве прикрытия для нападения на Рафах.

Война в Израиле

Тель-Авив начал военную операцию на территории Сектора Газа после того, как ХАМАС атаковал Израиль этой осенью. Нападение исламистского движения привело к большому количеству жертв и похищений гражданских, а также военных. Израиль планирует полностью уничтожить ХАМАС.

Сейчас Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к штурму города Рафах, что вызывает беспокойство у союзников и критиков страны. Как рассказывало Reuters, Израиль приказал палестинцам эвакуироваться из части районов вышеупомянутого города, а также района Джабалия на севере Сектора Газа. Последнее связано с тем, что ХАМАС якобы возвращается туда с целью восстановления контроля.

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