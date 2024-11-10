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Байден переконуватиме Трампа і Конгрес в подальшій підтримці України, - Білий дім

Україна, Неділя 10 листопада 2024 20:11
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Байден переконуватиме Трампа і Конгрес в подальшій підтримці України, - Білий дім Фото: американський президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

До завершення своєї президентської каденції Джо Байден говоритиме про необхідність підтримки України. Він переконуватиме новообраного президента Дональда Трампа та Конгрес продовжувати підтримку.

Про це сказав радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Салліван зазначив, що підхід адміністрації чинного президента США в останні дні залишається таким же, як і протягом останніх двох з половиною років, а саме "поставити Україну в якомога сильнішу позицію на полі бою, щоб вона, зрештою, зайняла якомога сильнішу позицію за столом переговорів".

Радник Байдена підтвердив, що адміністрація до завершення свого терміну прагнутиме використати всі виділені Конгресом ресурси на військову підтримку України.

"І, звичайно, президент Байден матиме можливість протягом наступних 70 днів довести Конгресу і новій адміністрації, що Сполучені Штати не повинні відходити від України, що відхід від України означає ще більшу нестабільність в Європі", - додав він.

Водночас Салліван відмовився говорити, чи йдеться про якусь конкретну законодавчу пропозицію стосовно фінансування.

Трамп переміг на виборах у США

Республіканець Дональд Трамп отримав на виборах. Ще з початку підрахунку голосів Трамп лідирував постійно, зокрема, в так званих штатах, що "вагаються".

Світові лідери привітали Трампа з перемогою на виборах. Президент України Володимир Зеленський вже встиг провести телефонну розмову з республіканцем.

Що чекати від президентства Трампа та якою може бути його позиція щодо України - у нашому матеріалі.

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Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Дональд Трамп
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Байден переконуватиме Трампа і Конгрес в подальшій підтримці України, - Білий дім
Байден переконуватиме Трампа і Конгрес в подальшій підтримці України, - Білий дім
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