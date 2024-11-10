Байден будет убеждать Трампа и Конгресс в дальнейшей поддержке Украины, - Белый дом
До завершения своей президентской каденции Джо Байден будет говорить о необходимости поддержки Украины. Он будет убеждать новоизбранного президента Дональда Трампа и Конгресс продолжать поддержку.
Об этом сказал советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
Салливан отметил, что подход администрации действующего президента США в последние дни остается таким же, как и в течение последних двух с половиной лет, а именно "поставить Украину в сильнейшую позицию на поле боя, чтобы она, в конце концов, заняла сильнейшую позицию за столом переговоров".
Советник Байдена подтвердил, что администрация до истечения своего срока будет стремиться использовать все выделенные Конгрессом ресурсы в военную поддержку Украины.
"И, конечно, у президента Байдена будет возможность в течение следующих 70 дней доказать Конгрессу и новой администрации, что Соединенные Штаты не должны отходить от Украины, что уход от Украины означает еще большую нестабильность в Европе", - добавил он.
В то же время Салливан отказался говорить, идет ли речь о каком-то конкретном законодательном предложении по финансированию.
Трамп победил на выборах в США
Республиканец Дональд Трамп получил на выборах. Еще с начала подсчета голосов Трамп лидировал постоянно, в частности, в так называемых "колеблющихся штатах".
Мировые лидеры приветствовали Трампа с победой на выборах. Президент Украины Владимир Зеленский уже успел провести телефонный разговор с республиканцем.
Что ждать от президентства Трампа и какой может быть его позиция по отношению к Украине - в нашем материале.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.