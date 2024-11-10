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Байден будет убеждать Трампа и Конгресс в дальнейшей поддержке Украины, - Белый дом

Украина, Воскресенье 10 ноября 2024 20:11
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Байден будет убеждать Трампа и Конгресс в дальнейшей поддержке Украины, - Белый дом Фото: американский президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

До завершения своей президентской каденции Джо Байден будет говорить о необходимости поддержки Украины. Он будет убеждать новоизбранного президента Дональда Трампа и Конгресс продолжать поддержку.

Об этом сказал советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Салливан отметил, что подход администрации действующего президента США в последние дни остается таким же, как и в течение последних двух с половиной лет, а именно "поставить Украину в сильнейшую позицию на поле боя, чтобы она, в конце концов, заняла сильнейшую позицию за столом переговоров".

Советник Байдена подтвердил, что администрация до истечения своего срока будет стремиться использовать все выделенные Конгрессом ресурсы в военную поддержку Украины.

"И, конечно, у президента Байдена будет возможность в течение следующих 70 дней доказать Конгрессу и новой администрации, что Соединенные Штаты не должны отходить от Украины, что уход от Украины означает еще большую нестабильность в Европе", - добавил он.

В то же время Салливан отказался говорить, идет ли речь о каком-то конкретном законодательном предложении по финансированию.

Трамп победил на выборах в США

Республиканец Дональд Трамп получил на выборах. Еще с начала подсчета голосов Трамп лидировал постоянно, в частности, в так называемых "колеблющихся штатах".

Мировые лидеры приветствовали Трампа с победой на выборах. Президент Украины Владимир Зеленский уже успел провести телефонный разговор с республиканцем.

Что ждать от президентства Трампа и какой может быть его позиция по отношению к Украине - в нашем материале.

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Байден будет убеждать Трампа и Конгресс в дальнейшей поддержке Украины, - Белый дом
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