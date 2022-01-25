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Байден открыт к взаимодействию с Путиным, но решения о новых контактах пока нет, - Псаки

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден всегда готов к взаимодействию со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Однако пока нет решений о новых контактах двух лидеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Он (Байден - ред.) всегда открыт для взаимодействия на уровне глав государств, он знает, насколько это эффективно", - сказала Псаки, отвечая на вопрос, возможны ли контакты Байдена и Путина в ближайшее время.

Она подчеркнула, что Байден всегда разговаривал с Путиным прямо и откровенно. По ее словам, пока нельзя спрогнозировать новые контакты двух лидеров.

Напомним, 21 января в Женеве (Швейцария) прошли переговоры Энтони Блинкена и Сергея Лаврова. На встрече обсуждались "гарантии безопасности" для России.

Отметим, по ее итогам Блинкен заявил, что Байден готов к диалогу с Путиным, если в этом возникнет необходимость.

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Джозеф БайденВладимир ПутинСоединенные Штаты АмерикиРоссийская Федерация