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Байден відкритий до взаємодії з Путіним, але рішення про нові контакти поки немає, - Псакі

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден завжди готовий до взаємодії зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Однак поки немає рішень про нові контакти двох лідерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Джен Псакі.

"Він (Байден - ред.) завжди відкритий для взаємодії на рівні глав держав, він знає, наскільки це ефективно", - сказала Псакі, відповідаючи на питання, чи можливі контакти Байдена і Путіна найближчим часом.

Вона підкреслила, що Байден завжди розмовляв з Путіним прямо і відверто. За її словами, поки не можна спрогнозувати нові контакти двох лідерів.

Нагадаємо, 21 січня в Женеві (Швейцарія) пройшли переговори Ентоні Блінкена і Сергія Лаврова. На зустрічі обговорювалися "гарантії безпеки" для Росії.

Зазначимо, за її підсумками Блінкен заявив, що Байден готовий до діалогу з Путіним, якщо в цьому виникне необхідність.

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