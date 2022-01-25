Байден відкритий до взаємодії з Путіним, але рішення про нові контакти поки немає, - Псакі
Президент США Джо Байден завжди готовий до взаємодії зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Однак поки немає рішень про нові контакти двох лідерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Джен Псакі.
"Він (Байден - ред.) завжди відкритий для взаємодії на рівні глав держав, він знає, наскільки це ефективно", - сказала Псакі, відповідаючи на питання, чи можливі контакти Байдена і Путіна найближчим часом.
Вона підкреслила, що Байден завжди розмовляв з Путіним прямо і відверто. За її словами, поки не можна спрогнозувати нові контакти двох лідерів.
Нагадаємо, 21 січня в Женеві (Швейцарія) пройшли переговори Ентоні Блінкена і Сергія Лаврова. На зустрічі обговорювалися "гарантії безпеки" для Росії.
Зазначимо, за її підсумками Блінкен заявив, що Байден готовий до діалогу з Путіним, якщо в цьому виникне необхідність.