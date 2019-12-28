Байден відмовився давати свідчення у Сенаті щодо імпічменту Трампа

Фото: Джо Байден (з відкритих джерел)

Байден не хоче переключати увагу громадськості на себе

Колишній віце-президент США Джо Байден відмовився давати свідчення в Сенаті у справі про імпічмент президента Дональда Трампа. Про це він заявив в інтерв'ю газеті The Des Moines Register.

За його словами, він не підкориться повістці Сенату в рамках процедури імпічменту Трампа, якщо йому буде направлений відповідний запит. Він також припустив, що в противному випадку увага громадськості у скандальному процесі переключилася на нього.

"Причина, по якій я не буду робити це, полягає в тому, що все побудовано на підході до дій Трампа, до того, чим він займався все своє життя. Він завжди намагався переключити увагу зі своєї персони", - заявив демократ.

Він також висловив сумнів, що Сенат взагалі направить йому повістку.

Нагадаємо, раніше лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл не виключив проведення додаткових слухань зі свідками по справі про імпічмент Трампа. У той же час він визнав, що верхня палата зараз перебуває "у глухому куті" щодо подальшого розгляду справи про імпічмент.

Також повідомлялося, що Білий дім не хоче тривалого розгляду по імпічменту Трампа в Сенаті.