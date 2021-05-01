Байден віддав право Пентагону приймати рішення про обов'язкову вакцинацію для військових
Президент США Джо Байден заявив, що рішення про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для військових повинен приймати Пентагон. Він не може одноосібно приймати рішення про це.
Про це повідомляє Reuters.
За його словами, військові все частіше самі звертаються за вакцинацією.
"Я думаю, ви побачите, що все більше і більше з них самі отримують вакцину. І я думаю, що це буде складне питання щодо того, чи потрібно їм вимагати це в збройних силах, тому що ви перебуваєте в безпосередній близькості з іншими військовослужбовцями", - заявив Байден.
Нагадаємо, повний курс щеплень від коронавірусу в США вже пройшли 100 мільйонів дорослих американців. Це 38% дорослого населення країни. Всього в США зроблено близько 240 мільйонів щеплень.
Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден скасував обов'язкове носіння масок для людей, які вакцинувалися від коронавірусу.