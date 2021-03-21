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Байден осудил решение Турции выйти из конвенции по защите женщин

Автор: Игорь Литвиненко

Президент США Джо Байден разочарован решением Турции выйти из Стамбульской конвенции по защите женщин. По словам Байдена, гендерное насилие затрагивает каждую страну мира.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден назвал выход Турции из Стамбульской конвенции "обескураживающим шагом".

"Страны должны работать над укреплением и возобновлением своих обязательств по прекращению насилия в отношении женщин, не отвергая международные договоры, направленные на защиту женщин и привлечение к ответственности виновных. Это обескураживающий шаг назад для международного движения за прекращение насилия в отношении женщин во всем мире", - заявил Байден.

Он призвал страны "делать больше для создания обществ, в которых женщины могут вести свою жизнь без насилия".

Напомним, в субботу, 20 марта, президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ о выходе страны из Стамбульской конвенции по защите женщин.

Позже в Европейском союзе выразили сожаление и непонимание, и призвали Турцию пересмотреть решение о выходе из Стамбульской конвенции.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденТурцияженщины
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