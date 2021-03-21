Байден осудил решение Турции выйти из конвенции по защите женщин

Байден назвал выход Турции из Стамбульской конвенции "обескураживающим шагом".

"Страны должны работать над укреплением и возобновлением своих обязательств по прекращению насилия в отношении женщин, не отвергая международные договоры, направленные на защиту женщин и привлечение к ответственности виновных. Это обескураживающий шаг назад для международного движения за прекращение насилия в отношении женщин во всем мире", - заявил Байден.

Он призвал страны "делать больше для создания обществ, в которых женщины могут вести свою жизнь без насилия".