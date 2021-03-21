Байден засудив рішення Туреччини вийти з конвенції щодо захисту жінок

Байден назвав вихід Туреччини зі Стамбульської конвенції "бентежним кроком".

"Країни повинні працювати над зміцненням і відновленням своїх зобов'язань щодо припинення насильства щодо жінок, не відкидаючи міжнародні договори, спрямовані на захист жінок і залучення до відповідальності винних. Це несподіваний крок назад для міжнародного руху за припинення насильства щодо жінок у всьому світі", - заявив Байден.

Він закликав країни "робити більше для створення товариств, в яких жінки можуть вести своє життя без насильства".