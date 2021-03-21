Байден засудив рішення Туреччини вийти з конвенції щодо захисту жінок

Президент США Джо Байден розчарований рішенням Туреччини вийти зі Стамбульської конвенції щодо захисту жінок. За словами Байдена, гендерне насильство зачіпає кожну країну світу.
Байден назвав вихід Туреччини зі Стамбульської конвенції "бентежним кроком".
"Країни повинні працювати над зміцненням і відновленням своїх зобов'язань щодо припинення насильства щодо жінок, не відкидаючи міжнародні договори, спрямовані на захист жінок і залучення до відповідальності винних. Це несподіваний крок назад для міжнародного руху за припинення насильства щодо жінок у всьому світі", - заявив Байден.
Він закликав країни "робити більше для створення товариств, в яких жінки можуть вести своє життя без насильства".
Нагадаємо, в суботу, 20 березня, президент Туреччини Реджеп Ердоган підписав указ про вихід країни зі Стамбульської конвенції щодо захисту жінок.
Пізніше в Європейському союзі висловили співчуття і нерозуміння, і закликали Туреччину переглянути рішення про вихід зі Стамбульської конвенції.