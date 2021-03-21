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ЕС призвал Турцию пересмотреть выход из конвенции по защите женщин

Новина українською → Воскресенье 21 марта 2021 05:44
ЕС призвал Турцию пересмотреть выход из конвенции по защите женщин Фото: Жозеп Боррель (flickr.com european_parliament)
Автор: Артур Родивилов

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Турцию пересмотреть решение о выходе из Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин. Он выразил сожаление и непонимание по поводу решения турецких властей.

Соответствующее обращение он опубликовал в Twitter.

Боррель отметил, что Стамбульская конвенция направлена на обеспечение необходимой правовой защиты женщин и девочек во всем мире.

"Пришло время проявить лидерство и активизировать глобальные усилия по борьбе с насилием в отношении женщин и девочек, а не отступать. Вот почему мы не можем не выразить глубокого сожаления и непонимания в отношении решения турецкого правительства выйти из этой конвенции, которая даже носит имя Стамбула. Мы не можем не призвать Турцию отменить свое решение", - говорится в заявлении.

Отметим, что Стамбульскую конвенцию ратифицировали 18 стран из 47. В ней сформулированы минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования, а также даны рекомендации по разработке комплексной политики.

Напомним, 20 марта президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о выходе Турции из Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин.

Ранее Министерство юстиции Польши подало официальный запрос в Министерство по делам семьи, труда и социальной политики о начале выхода страны из Стамбульской конвенции.

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