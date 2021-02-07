Байден оставит санкции для Ирана, чтобы возобновить переговоры по ядерной программе

США не намерены снимать санкции против Ирана, которые ввел 45-й президент Дональд Трамп. Это должно подтолкнуть Иран к переговорам о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.
Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS.
Отвечая на вопрос журналиста о том, будут ли Штаты в первую очередь снимать санкции против Ирана, Байден ответил: "Нет". Он согласился с тем, что для этого Ирану сначала нужно прекратить обогащение урана, чтобы обсуждать этот вопрос.
Ранее сообщалось, что Иран стремится посредничества Европейского Союза в диалоге с США относительно ядерной сделки. Для этого предложили главного дипломата ЕС Жозепа Борреля.
Также известно, что Соединенные Штаты намерены укрепить ограничения, введенные в рамках ядерного соглашения с Ираном. Также Вашингтон планирует продлить срок их действия.
Отметим, ранее Иран заявил, что отказывается от основного обязательства ядерной сделки относительно объемов обогащенного урана.