Байден залишить санкції для Ірану, щоб відновити переговори щодо ядерної програми

США не мають наміру знімати санкції проти Ірану, які ввів 45-й президент Дональд Трамп. Це має підштовхнути Іран до переговорів про Спільний всеосяжний план дій (СВПД) щодо ядерної програми Тегерана.

Про це заявив президент США Джо Байден в інтерв'ю телеканалу CBS .

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи будуть Штати в першу чергу знімати санкції проти Ірану, Байден відповів: "Ні". Він погодився з тим, що для цього Ірану спочатку потрібно припинити збагачення урану, щоб обговорювати це питання.

Раніше повідомлялося, що Іран прагне посередництва Європейського Союзу в діалозі зі США щодо ядерної угоди. Для цього запропонували головного дипломата ЄС Жозепа Борреля.

Також відомо, що Сполучені Штати мають намір зміцнити обмеження, введені в рамках ядерної угоди з Іраном. Також Вашингтон планує продовжити термін їх дії.

Зазначимо, раніше Іран заявив, що відмовляється від основного зобов'язання ядерної угоди щодо обсягів збагаченого урану.