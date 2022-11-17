ua ru
Чт, 17 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Байден оскаржив заяву Зеленського про походження ракети, що впала в Польщі

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 17 листопада 2022 11:00
Байден оскаржив заяву Зеленського про походження ракети, що впала в Польщі Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Президент США Джо Байден оскаржив заяву президента України Володимира Зеленського про те, що ракета, яка впала у Польщі, не є українським походженням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Це не доказ", - сказав Байден журналістам у Білому домі після повернення з поїздки до Азії.

Нагадаємо, інцидент стався 15 листопада, коли Росія випустила десятки ракет містами по всій Україні.

Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що ракета впала на Пшеводів, село приблизно за 6 км від кордону з Україною. Двоє жертв були чоловіками, які знаходилися поряд із майданчиком для зважування зерна.

У Польщі та країнах НАТО вважають, що це була ракета українського ППО. При цьому відповідальність покладається виключно на Росію.

Водночас президент України Володимир Зеленський 16 листопада заявив, що ракета була не українською.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден Сполучені Штати Америки Володимир Зеленський
NEWS
Зеленський відповів на прогнози Буданова про закінчення війни
Зеленський відповів на прогнози Буданова про закінчення війни
DAILY
Куди Росія перекине херсонське угруповання і де чекати основних боїв
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Куди Росія перекине херсонське угруповання і де чекати основних боїв