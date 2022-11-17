Байден оскаржив заяву Зеленського про походження ракети, що впала в Польщі

Президент США Джо Байден оскаржив заяву президента України Володимира Зеленського про те, що ракета, яка впала у Польщі, не є українським походженням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Це не доказ", - сказав Байден журналістам у Білому домі після повернення з поїздки до Азії. Нагадаємо, інцидент стався 15 листопада, коли Росія випустила десятки ракет містами по всій Україні. Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що ракета впала на Пшеводів, село приблизно за 6 км від кордону з Україною. Двоє жертв були чоловіками, які знаходилися поряд із майданчиком для зважування зерна.