Байден оспорил заявление Зеленского о принадлежности упавшей в Польше ракеты
Президент США Джо Байден оспорил заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ракета, упавшая в Польше, не украинского происхождения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Это не доказательство", - сказал Байден журналистам в Белом доме по возвращении из поездки в Азию.
Напомним, инцидент произошел 15 ноября, когда Россия выпустила десятки ракет по городам по всей Украине.
Министерство иностранных дел Польши заявило, что ракета упала на Пшеводов, село примерно в 6 км от границы с Украиной. Двое жертв были мужчинами, которые находились рядом с площадкой для взвешивания зерна.
В Польше и в странах НАТО считают, что это была ракета украинского ПВО. При этом ответственность возлагается исключительно на Россию.
Вместе с тем, президент Украины Владимир Зеленский 16 ноября заявил, что ракета была не украинской.
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