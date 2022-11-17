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Байден оспорил заявление Зеленского о принадлежности упавшей в Польше ракеты

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Вашингтон, Четверг 17 ноября 2022 11:00
Байден оспорил заявление Зеленского о принадлежности упавшей в Польше ракеты Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент США Джо Байден оспорил заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ракета, упавшая в Польше, не украинского происхождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Это не доказательство", - сказал Байден журналистам в Белом доме по возвращении из поездки в Азию.

Напомним, инцидент произошел 15 ноября, когда Россия выпустила десятки ракет по городам по всей Украине.

Министерство иностранных дел Польши заявило, что ракета упала на Пшеводов, село примерно в 6 км от границы с Украиной. Двое жертв были мужчинами, которые находились рядом с площадкой для взвешивания зерна.

В Польше и в странах НАТО считают, что это была ракета украинского ПВО. При этом ответственность возлагается исключительно на Россию.

Вместе с тем, президент Украины Владимир Зеленский 16 ноября заявил, что ракета была не украинской.

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