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Байден оптимістично налаштований щодо можливого звільнення заручників ХАМАСом

Фото: Джо Байден (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки вірять у те, що бойовики ХАМАСу зможуть звільнити заручників, яких захопили під час нападу на Ізраїль у жовтні.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Байден вважає, що може бути досягнута угода про звільнення заручників, захоплених під час нападів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

"Я розмовляв із залученими в це людьми кожен божий день. Я вірю, що це станеться. Але я не хочу вдаватися в подробиці", - заявив Байден.

Також президент США сказав "тримайтеся, ми йдемо". Це було адресовано сім'ям, які очікують новин про своїх полонених близьких.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАСу атакували Ізраїль. Під час нападу терористи вбивали й викрадали не лише військових, але й цивільних. Зокрема Ізраїль регулярно обстрілювали з Сектора Газа. Єрусалим, зі свого боку, розпочав операцію проти терористів. Вже 27 жовтня було розпочато наступальну активність на Секторі Газа.

Раніше Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявляла, що у заручниках ХАМАС перебуває понад 200 заручників.

Нещодавно Ізраїль знищив командира роти ХАМАСу, який утримував в заручниках жителів Сектора Газа.

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