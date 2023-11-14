Байден оптимистично настроен относительно возможного освобождения заложников ХАМАСом

Байден считает, что может быть достигнуто соглашение об освобождении заложников, захваченных во время нападений ХАМАС на Израиль 7 октября.

"Я разговаривал с вовлеченными в это людьми каждый божий день. Я верю, что это произойдет. Но я не хочу вдаваться в подробности", - заявил Байден.

Также президент США сказал "держитесь, мы уходим". Это было адресовано семьям, которые ожидают новостей о своих пленных близких.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа атаковали Израиль. Во время нападения террористы убивали и похищали не только военных, но и гражданских. В частности, Израиль регулярно обстреливали из Сектора Газа. Иерусалим со своей стороны начал операцию против террористов. Уже 27 октября была начата наступательная активность на Секторе Газа.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляла, что в заложниках ХАМАС находится более 200 заложников.

Недавно Израиль уничтожил командира роты ХАМАСа, удерживавшего в заложниках жителей Сектора Газа.