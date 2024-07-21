Байден оголосив про вихід з виборчих перегонів

"Для мене було найбільшою честю в моєму житті служити вам як президент. І хоча я мав намір балотуватися на переобрання, я вважаю, що в інтересах моєї партії та країни для мене краще відійти в сторону і зосередитися виключно на виконанні своїх обов'язків як президента на залишок мого терміну", - заявив президент.

Він також повідомив, що звернеться до громадян Сполучених Штатів пізніше цього тижня з більш детальною інформацією про своє рішення.

Байден підтримав кандидатуру Харріс

Згодом президент США опублікував ще один допис в соцмережі, в якому запропонував демократам обрати своїм кандидатом чинну віце-президента США Камалу Харріс.

"Моїм першим рішенням як кандидата від партії у 2020 році було обрати Камалу Гарріс своїм віце-президентом. І це було найкраще рішення, яке я приймав. Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення того, щоб Камала стала кандидатом від нашої партії цього року. Демократи - настав час об’єднатися і перемогти Трампа. Давай зробимо це", - заявив Байден.

