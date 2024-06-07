Байден оголосив про новий пакет зброї для України на 225 млн доларів

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський і його американський колега Джо Байден сьогодні зустрічаються у Франції, куди вони прибули з нагоди "Дня Д" - 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії в Другій світовій війні.

Ці переговори віч-на-віч двох лідерів стали першими після того, як Зеленський побував у Вашингтоні у грудні 2023 року. Втім, також відомо, що Зеленський і Байден матимуть ще одну зустріч, а саме на саміті G7, що відбудеться в Італії вже 13-15 червня.

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