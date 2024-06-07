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Байден объявил о новом пакете оружия для Украины на 225 млн долларов: что туда вошло

Фото: президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Американский лидер Джо Байден в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во Франции объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. Речь идет о вооружении на сумму 225 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на кореспондента CNN.

"Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на 225 млн долларов, за что Зеленский его поблагодарил", - сообщила репортер телеканала CNN Наталья Бертран.

Также СМИ передают, что Байден принес извинения за многомесячную задержку в принятии оружия для Украины.

Что вошло в пакет

Отметим, официально содержание пакета было обнародовано на сайте Минобороны США, в частности туда вошли:

  • ракеты для ЗРК HAWK;
  • зенитные ракеты Stinger;
  • боеприпасы для реактивных артиллерийских систем HIMARS;
  • 155-мм гаубицы;
  • артиллерийские снаряды 155 мм и 105 мм калибра;
  • 81-мм минометные системы;
  • бронетранспортеры M113;
  • прицепы для перевозки тяжелой техники;
  • прибрежные и речные патрульные катера;
  • ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • патроны к стрелковому оружию и гранаты;
  • взрывные боеприпасы;
  • приборы ночного видения;
  • запчасти и другое вспомогательное оборудование.

К слову, перед этим издание Associated Press писало, что вооружение из нового пакета украинская армия сможет в частности применить для нанесения ударов по "угрозам внутри России, чтобы защитить город Харьков. Также для того, чтобы оружие быстро попало на поле боя в Украине, его передадут из имеющихся запасов США.

Встреча Зеленского и Байдена во Франции

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден сегодня встречаются во Франции, куда они прибыли по случаю Дня Д - 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии во Второй мировой войне.

Эти переговоры двух лидеров стали первыми после того, как Зеленский побывал в Вашингтоне в декабре 2023 года. Впрочем, также известно, что у Зеленского и Байдена будет еще одна встреча, а именно на саммите G7, который состоится в Италии уже 13-15 июня.

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