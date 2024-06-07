Байден объявил о новом пакете оружия для Украины на 225 млн долларов: что туда вошло

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден сегодня встречаются во Франции, куда они прибыли по случаю Дня Д - 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии во Второй мировой войне.

Эти переговоры двух лидеров стали первыми после того, как Зеленский побывал в Вашингтоне в декабре 2023 года. Впрочем, также известно, что у Зеленского и Байдена будет еще одна встреча, а именно на саммите G7, который состоится в Италии уже 13-15 июня.

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