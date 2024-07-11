Байден оголосив новий пакет військової допомоги Україні

"Сьогодні я з гордістю оголошую про новий пакет безпекової допомоги для України. Це буде восьмий пакет, який я санкціонував відтоді, як було підписано закон про національну безпеку", - сказав Байден.

При цьому деталей нового пакета допомоги американський президент не розкрив, але додав, що "можемо обговорити пізніше деталі".

Зазначимо, очевидно, що це станеться на сьогоднішній зустрічі з Зеленським, оскільки глава Пентагону Ллойд Остін теж там присутній.

"І ми працюємо з нашими союзниками по НАТО, щоб гарантувати, що цього літа Україна літатиме на F-16. І ми показуємо світу, що ми підтримуємо Україну зараз і в майбутньому", - додав Байден.

Раніше агенство Associated Press повідомляло, що новий пакет допомоги Україні від США на суму 225 млн доларів включатиме додаткову систему ППО Patriot.