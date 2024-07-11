Байден оголосив новий пакет військової допомоги Україні

Сполучені Штати Америки виділять Україні новий пакет військової допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Джо Байдена під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні.
"Сьогодні я з гордістю оголошую про новий пакет безпекової допомоги для України. Це буде восьмий пакет, який я санкціонував відтоді, як було підписано закон про національну безпеку", - сказав Байден.
При цьому деталей нового пакета допомоги американський президент не розкрив, але додав, що "можемо обговорити пізніше деталі".
Зазначимо, очевидно, що це станеться на сьогоднішній зустрічі з Зеленським, оскільки глава Пентагону Ллойд Остін теж там присутній.
"І ми працюємо з нашими союзниками по НАТО, щоб гарантувати, що цього літа Україна літатиме на F-16. І ми показуємо світу, що ми підтримуємо Україну зараз і в майбутньому", - додав Байден.
Раніше агенство Associated Press повідомляло, що новий пакет допомоги Україні від США на суму 225 млн доларів включатиме додаткову систему ППО Patriot.
Нагадаємо, 10 липня під час відкриття саміту НАТО у Вашингтоні президент США Джо Байден оголосив про передачу Україні додаткової системи Patriot, а також анонсував інші постачання для посилення протиповітряної оборони країни.
Так, крім систем Patriot і SAMP-T, найближчими місяцями США та партнери мають намір надати Україні десятки тактичних систем протиповітряної оборони.
Перед цим, 3 липня, США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні. Він містить дві суми - 150 мільйонів доларів та 2,2 мільярда доларів.
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