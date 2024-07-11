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Байден оголосить про нову допомогу Україні, яка включатиме систему Patriot, - AP

США, Четвер 11 липня 2024 19:50
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Байден оголосить про нову допомогу Україні, яка включатиме систему Patriot, - AP Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент США Джо Байден сьогодні, 11 липня, оголосить про новий пакет допомоги Україні на суму 225 млн доларів, який включатиме додаткову систему ППО Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомили двоє американських чиновників, про нову допомогу Байден оголосить час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За їх словами, новий пакет включатиме ЗРК Patriot, який необхідний Україні для зміцнення її протиповітряної оборони від російської авіації.

Зазначається, що це вже друга система Patriot, яку США надали Україні, і є однією з кількох, про які Байден оголосив цього тижня на саміті НАТО.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, 10 липня під час відкриття саміту НАТО у Вашингтоні президент США Джо Байден оголосив про передачу Україні додаткової системи Patriot, а також анонсував інші постачання для посилення протиповітряної оборони країни.

Так, крім систем Patriot і SAMP-T, найближчими місяцями США та партнери мають намір надати Україні десятки тактичних систем протиповітряної оборони.

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