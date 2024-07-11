Байден оголосить про нову допомогу Україні, яка включатиме систему Patriot, - AP

Президент США Джо Байден сьогодні, 11 липня, оголосить про новий пакет допомоги Україні на суму 225 млн доларів, який включатиме додаткову систему ППО Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Як повідомили двоє американських чиновників, про нову допомогу Байден оголосить час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За їх словами, новий пакет включатиме ЗРК Patriot, який необхідний Україні для зміцнення її протиповітряної оборони від російської авіації.

Зазначається, що це вже друга система Patriot, яку США надали Україні, і є однією з кількох, про які Байден оголосив цього тижня на саміті НАТО.