Байден объявил новый пакет военной помощи Украине

"Сегодня я с гордостью объявляю о новом пакете помощи в области безопасности для Украины. Это будет восьмой пакет, который я санкционировал с тех пор, как был подписан закон о национальной безопасности", - сказал Байден.

При этом деталей нового пакета помощи американский президент не раскрыл, но добавил, что "можем обсудить позже детали".

Отметим, очевидно, что это произойдет на сегодняшней встрече с Зеленским, поскольку глава Пентагона Ллойд Остин тоже там присутствует.

К тому же, скорее всего президент США подписал новый пакет помощи Украине вчера ночью.

"И мы работаем с нашими союзниками по НАТО, чтобы гарантировать, что этим летом Украина будет летать на F-16. И мы показываем миру, что мы поддерживаем Украину сейчас и в будущем", - добавил Байден.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что новый пакет помощи Украине от США на сумму 225 млн долларов будет включать дополнительную систему ПВО Patriot.