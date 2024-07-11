Байден объявил новый пакет военной помощи Украине

Соединенные Штаты Америки выделят Украине новый пакет военной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на президента США Джо Байдена во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.
"Сегодня я с гордостью объявляю о новом пакете помощи в области безопасности для Украины. Это будет восьмой пакет, который я санкционировал с тех пор, как был подписан закон о национальной безопасности", - сказал Байден.
При этом деталей нового пакета помощи американский президент не раскрыл, но добавил, что "можем обсудить позже детали".
Отметим, очевидно, что это произойдет на сегодняшней встрече с Зеленским, поскольку глава Пентагона Ллойд Остин тоже там присутствует.
К тому же, скорее всего президент США подписал новый пакет помощи Украине вчера ночью.
"И мы работаем с нашими союзниками по НАТО, чтобы гарантировать, что этим летом Украина будет летать на F-16. И мы показываем миру, что мы поддерживаем Украину сейчас и в будущем", - добавил Байден.
Ранее агентство Associated Press сообщало, что новый пакет помощи Украине от США на сумму 225 млн долларов будет включать дополнительную систему ПВО Patriot.
Напомним, 10 июля во время открытия саммита НАТО в Вашингтоне, президент США Джо Байден объявил о передаче Украине дополнительной системы Patriot, а также анонсировал другие поставки для усиления противовоздушной обороны страны.
Ккроме систем Patriot и SAMP-T, в ближайшие месяцы США и партнеры намерены предоставить Украине десятки тактических систем противовоздушной обороны.
Перед этим, 3 июля, США объявили об очередном пакете военной помощи Украине. Он содержит две суммы - 150 миллионов долларов и 2,2 миллиарда долларов.
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