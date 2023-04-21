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Байден объявит о намерении баллотироваться на второй срок на следующей неделе

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Пятница 21 апреля 2023 01:46
Байден объявит о намерении баллотироваться на второй срок на следующей неделе Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Президент США Джо Байден намерен официально объявить о намерениях баллотироваться на второй срок на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC .

Источники сообщили изданию, что Байден начнет предвыборную кампанию по видеообращению во вторник на следующей неделе.

"Несмотря на то, что советники Байдена в течение нескольких месяцев заявляли, что формальный график начала президентской кампании 2024 года не установлен, они уже давно рассматривают 25 апреля – годовщину объявления кампании Байдена 2020 года", – пишет издание.

В январе этого года сообщалось, что Джо Байден в ближайшие несколько недель объявит о намерении баллотироваться на второй президентский срок 2024 года.

Информацию о планах Байдена подтверждали журналистам издания The Hill два источника из окружения президента еще в апреле 2022 года.

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