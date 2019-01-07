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Байден может объявить об участии в выборах президента США, - CNN

Новости » Политика    07.01.2019 - 17:37
Байден может объявить об участии в выборах президента США, - CNN
Фото: Джо Байден (из открытых источников)

Байден может составить конкуренцию Трампу на выборах 2020 года

Бывший вице-президент США Джо Байден в администрации Барака Обамы до конца зимы может объявить возможном участии в выборах президента, которые запланированы на 2020 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным источников из окружения Байдена, он до конца зимы или в начале весны намерен объявить решение о том, будет ли выставлять свою кандидатуру на пост президента США. В то же время в окружении политика уверены, что он склоняется к участию в выборах.

Отметим, Джо Байден имеет имидж сторонника Украины и в администрации Обамы отвечал за развитие отношений между странами.

Напомним, ранее сообщалось, что известный критик Трампа, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен объявила о намерении баллотироваться в президенты США. Среди тем своей будущей кампании она называет экономическое равенство, подотчетность правительства и сдерживание крупных корпораций.

Отметим, сам Трамп надеется на участие Хиллари Клинтон в выборах президента США в 2020 году.

"Недавно меня спросили, будет ли обманщица Хиллари Клинтон баллотироваться на пост президента в 2020 году? Я ответил: "Надеюсь, что да", - заявил он.

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