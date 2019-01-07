Байден може оголосити про участь у виборах президента США, - CNN

Фото: Джо Байден (з відкритих джерел)

Байден може скласти конкуренцію Трампу на виборах 2020 року

Колишній віце-президент США Джо Байден в адміністрації Барака Обами до кінця зими може оголосити можливу участь у виборах президента, які заплановані на 2020 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними джерел з оточення Байдена, він до кінця зими або на початку весни має намір оголосити рішення про те, чи буде виставляти свою кандидатуру на пост президента США. У той же час в оточенні політика впевнені, що він схиляється до участі у виборах.

Зазначимо, Джо Байден має імідж прихильника України і в адміністрації Обами відповідав за розвиток відносин між країнами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відомий критик Трампа, сенатор від штату Массачусетс Елізабет Уоррен оголосила про намір балотуватися в президенти США. Серед тем своєї майбутньої кампанії вона називає економічну рівність, підзвітність уряду і стримування великих корпорацій.

Зазначимо, сам Трамп сподівається на участь Хілларі Клінтон у виборах президента США в 2020 році.

"Нещодавно мене запитали, чи обманщиця Хілларі Клінтон балотуваметься на пост президента в 2020 році? Я відповів: "Сподіваюся, що так", - заявив він.