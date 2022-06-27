НАТО почти в 10 раз увеличит количество сил повышенной готовности на фоне угрозы из России
НАТО увеличит количество сил в повышенной боевой готовности с 40 тысяч до более 300 тысяч в рамках крупнейшей трансформации коллективной обороны Альянса со времен холодной войны.
Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Мы трансформируем силы реагирования НАТО и увеличим количество наших сил повышенной готовности до более чем 300 тысяч", - сказал Столтенберг.
Сейчас Силы реагирования НАТО насчитывают около 40 тысяч солдат, моряков и военнослужащих.
Генсек НАТО также подтвердил, что союзники расширят размещение войск в странах НАТО, которые расположены ближе всего к России.
Отмечается, что решения будут изложены на саммите НАТО в Мадриде.
Напомним, НАТО хочет признать РФ угрозой коллективной безопасности.
Кроме того, Альянс впервые собирается включить защиту союзников в свою стратегию как основную миссию организации.