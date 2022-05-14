Байден объявил о запуске "новой эры" в отношениях США и стран Юго-Восточной Азии

"Сегодня мы не только празднуем 45-летие партнерства и дружбы между США и АСЕАН, но также запускаем новую эру в наших отношениях", - сказал глава Белого дома, выступая на саммите США - АСЕАН.

По словам американского лидера, Абрахам будет его доверенным представителем, который продолжит укреплять это стратегическое партнерство во благо интересов всех нас.

Членами АСЕАН являются Малайзия, Индонезия, Таиланд, Бруней, Сингапур, Филиппины, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма.

Данный саммит проходит в Вашингтоне 12-13 мая.

Ранее руководитель комитета начштабов американских вооруженных сил Марк Милли заявил, что США считают, что мир вступает в эпоху большей нестабильности, во время которой вероятность столкновения между великими державами растет, а не уменьшается. По его словам, на сегодняшний день Соединенным Штатам приходится противостоять двум державам: Российской Федерации и Китаю.