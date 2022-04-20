Байден соберет высшее военное командование на фоне обострения ситуации в Украине

Президент Джо Байден сегодня соберет высшее военное руководство США на ежегодную встречу в Белом доме. Оно приобретает особое значение, поскольку война России против Украины вступает в новую рискованную фазу, а Соединенные Штаты планируют увеличить военную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр обороны Ллойд Остин, генерал Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов и высокопоставленные военачальники обсудят "различные темы", сообщил представитель Совета национальной безопасности. Мероприятие включает официальную встречу в Западном крыле, а затем ужин в резиденции президента с супругами лидеров.

Хотя ежегодное совещание по вопросам военной политики редко попадает в новости, в этом году на повестке дня стоят серьезные вопросы, главным из которых является вторжение России в Украину, которое, как опасаются официальные лица, может поставить под угрозу европейскую безопасность на долгие годы.

Россия заявила, что вступила в новый этап вторжения и методично стремится захватить Донбасс на востоке Украины. Западные союзники ожидают, что война может длиться много месяцев, зайти в тупик и проверить боевые возможности украинских защитников.

Ожидается, что в ближайшие дни Соединенные Штаты объявят о еще одном пакете военной помощи для Украины, который может соответствовать обещанным на прошлой неделе 800 миллионам долларов.

Продолжительное столкновение также может стать испытанием для общественной поддержки Вашингтоном поддержки Украины со стороны США. В прошлом месяце Байден попросил Конгресс установить рекордные расходы на армию в мирное время на предстоящий финансовый год.

Встреча проходит на фоне вопросов о будущем сил НАТО в Европе, в том числе о том, устанавливать ли постоянное присутствие на восточной границе оборонительного альянса с Россией.