RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Байден оголосив про запуск "нової ери" у відносинах США і країн Південно-Східної Азії

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент Джо Байден заявив, що США і країни Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) запускають нову еру в своїх відносинах. Також він оголосив про висунення одного зі своїх найближчих радників Йоханнеса Абрахама в якості кандидата на пост посла США в ACEH.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WP.

"Сьогодні ми не тільки святкуємо 45-річчя партнерства і дружби між США і АСЕАН, але також запускаємо нову еру в наших відносинах", - сказав глава Білого дому, виступаючи на саміті США - АСЕАН.

За словами американського лідера, Абрахам буде його довіреним представником, який продовжить зміцнювати це стратегічне партнерство на благо інтересів всіх нас.

Членами АСЕАН є Малайзія, Індонезія, Таїланд, Бруней, Сінгапур, Філіппіни, Лаос, В'єтнам, Камбоджа і М'янма.

Даний саміт проходить у Вашингтоні 12-13 травня.

Раніше керівник комітету начштабів американських збройних сил Марк Міллі заявив, що США вважають, що світ вступає в епоху більшої нестабільності, під час якої ймовірність зіткнення між великими державами зростає, а не зменшується. За його словами, на сьогоднішній день Сполученим Штатам доводиться протистояти двом державам: Російській Федерації і Китаю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден