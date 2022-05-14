Байден оголосив про запуск "нової ери" у відносинах США і країн Південно-Східної Азії

"Сьогодні ми не тільки святкуємо 45-річчя партнерства і дружби між США і АСЕАН, але також запускаємо нову еру в наших відносинах", - сказав глава Білого дому, виступаючи на саміті США - АСЕАН.

За словами американського лідера, Абрахам буде його довіреним представником, який продовжить зміцнювати це стратегічне партнерство на благо інтересів всіх нас.

Членами АСЕАН є Малайзія, Індонезія, Таїланд, Бруней, Сінгапур, Філіппіни, Лаос, В'єтнам, Камбоджа і М'янма.

Даний саміт проходить у Вашингтоні 12-13 травня.

Раніше керівник комітету начштабів американських збройних сил Марк Міллі заявив, що США вважають, що світ вступає в епоху більшої нестабільності, під час якої ймовірність зіткнення між великими державами зростає, а не зменшується. За його словами, на сьогоднішній день Сполученим Штатам доводиться протистояти двом державам: Російській Федерації і Китаю.