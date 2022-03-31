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Байден объявил о выпуске на рынок нефти из стратегических резервов США

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден объявил о поставках на рынок 1 млн баррелей нефти в сутки из стратегических резервов страны в течение полугода. По его словам, к осени текущего года энергетические компании готовы увеличить нефтедобычу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Сегодня я распорядился высвобождать 1 млн баррелей в сутки в течение шести месяцев - это более 180 млн баррелей из стратегических резервов", - цитирует агентство Байдена.

По его словам, цены на энергоносители в мире и бензин в США растут из-за действий Путина. В результате на рынке недостаточно предложения нефти и поставки из стратегических запасов продолжатся до увеличения добычи.

В Офисе президента Украины назвали решение Байдена хорошей новостью. Как отметил глава ОП Андрей Ермак, такие действия США приближают нефтяное эмбарго и санкции против крупных российских банков, через которые идут деньги за энергоресурсы.

"Может выжить без России - скоро мы это увидим. А раз сможет, то будут и более жесткие санкции", - добавил Ермак.

Отметим, на фоне ожидания объявления Байдена о поставках на рынок нефти из стратегических запасов США, котировки на биржах пошли вниз.

Напомним, 31 марта Путин подписал указ о расчетах за газ с "недружественными" странами в рублях.

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