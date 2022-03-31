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Байден оголосив про випуск на ринок нафти зі стратегічних резервів США

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден оголосив про постачання на ринок 1 млн барелів нафти на добу зі стратегічних резервів країни протягом пів року. За його словами, до осені поточного року енергетичні компанії готові збільшити нафтовидобуток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Сьогодні я розпорядився вивільняти 1 млн барелів на добу протягом шести місяців - це понад 180 млн барелів зі стратегічних резервів", - цитує агентство Байдена.

За його словами, ціни на енергоносії в світі і бензин в США ростуть через дії Путіна. В результаті на ринку недостатньо пропозиції нафти і постачання зі стратегічних запасів продовжаться до збільшення видобутку.

В офісі президента України назвали рішення Байдена хорошою новиною. Як зазначив глава ОП Андрій Єрмак, такі дії США наближають нафтове ембарго і санкції проти великих російських банків, через які йдуть гроші за енергоресурси.

"Може вижити без Росії - скоро ми це побачимо. А раз зможе, то будуть і більш жорсткі санкції", - додав Єрмак.

Зазначимо, на тлі очікування оголошення Байдена про постачання на ринок нафти зі стратегічних запасів США, котирування на біржах пішли вниз.

Нагадаємо, 31 Березня Путін підписав указ про розрахунки за газ з "недружніми" країнами в рублях.

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