Байден объявил о введении санкций против России

Президент США Джо Байден объявил о решении ввести санкции против России. На такой шаг он пошел после решения России признать так называемые "ДНР" и "ЛНР".
Об этом сообщает РБК-Украина.
"Я считаю, он (президент РФ - ред.) еще больше попытается захватить эти территории. Он пытается найти оправдание. Я предлагаю ввести санкции в ответ, которые гораздо шире, чем те, что мы ввели в 2014 году", - сказала Байден.
Президент США добавил, что это первый пакет санкций, и если Россия продлит агрессию, то эти санкции будут ужесточаться.
Кто попал под санкции:
"Сейчас, когда Россия, может быть, планирует следующие шаги, мы хотим, чтобы она знала, что заплатит еще большую цену, если будет продолжать агрессию. Мы будем готовы ввести дополнительные санкции", - добавил глава Белого дома.
Накануне Байден издал указ о введении санкций против так называемых "ДНР" и "ЛНР". Американский лидер запретил торговать с "республиками", а также инвестировать в них. Санкции также коснулись "должностных лиц" так называемых "ЛДНР".
Сегодня первый пакет санкций против России ввела и Британия. Лондон объявил о введении ограничений в отношении российских олигархов Бориса и Игоря Ротенбергов, а также Геннадия Тимченко, а также пяти банков: "Россия", ИС Банк, Генбанк, Промсвязьбанк, Черноморский банк развития.
Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин объявил о признании "ДНР" и "ЛНР", а сегодня это решение было ратифицировано российским парламентом.
Кроме того, сегодня Путин получил разрешение российского парламента на ввод войск на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.