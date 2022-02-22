Байден оголосив про введення санкцій проти Росії

Президент США Джо Байден оголосив про рішення ввести санкції проти Росії. На такий крок він пішов після рішення Росії визнати так звані "ДНР" та "ЛНР".
Про це повідомляє РБК-Україна.
"Я вважаю, він (президент РФ - ред.) ще більше спробує захопити ці території. Він намагається знайти виправдання. Я пропоную ввести санкції у відповідь, які набагато ширші, ніж ті, що ми ввели в 2014 році", - сказала Байден.
Президент США додав, що це перший пакет санкцій, і якщо Росія продовжить агресію, то ці санкції будуть посилюватися.
Хто потрапив під санкції:
"Зараз, коли Росія, можливо, планує наступні кроки, ми хочемо, щоб вона знала, що заплатить ще більшу ціну, якщо продовжуватиме агресію. Ми будемо готові ввести додаткові санкції", - додав глава Білого дому.
Напередодні Байден видав указ про введення санкцій проти так званих "ДНР" та "ЛНР". Американський лідер заборонив торгувати з "республіками", а також інвестувати в них. Санкції також торкнулися "посадовців" так званих "ЛДНР".
Сьогодні перший пакет санкцій проти Росії ввела і Британія. Лондон оголосив про введення обмежень щодо російських олігархів Бориса та Ігоря Ротенбергів, а також Геннадія Тимченка, а також п'яти банків: "Росія", ІС Банк, Генбанк, Промсвязьбанк, Чорноморський банк розвитку.
Нагадаємо, вчора президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання "ДНР" та "ЛНР", а сьогодні це рішення було ратифіковане російських парламентом.
Крім того, сьогодні Путін отримав дозвіл російського парламенту на введення військ на окуповані території Донецької та Луганської областей.