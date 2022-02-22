Байден оголосив про введення санкцій проти Росії

"Я вважаю, він (президент РФ - ред.) ще більше спробує захопити ці території. Він намагається знайти виправдання. Я пропоную ввести санкції у відповідь, які набагато ширші, ніж ті, що ми ввели в 2014 році", - сказала Байден.

Президент США додав, що це перший пакет санкцій, і якщо Росія продовжить агресію, то ці санкції будуть посилюватися.

Хто потрапив під санкції:

два найбільші фінансові інститути - ВЕБ.РФ та Military Bank;

суверенний борг Росії;

причетні до визнання "ЛДНР" особи, еліти та члени їх родин (з 23 лютого).

"Зараз, коли Росія, можливо, планує наступні кроки, ми хочемо, щоб вона знала, що заплатить ще більшу ціну, якщо продовжуватиме агресію. Ми будемо готові ввести додаткові санкції", - додав глава Білого дому.

Напередодні Байден видав указ про введення санкцій проти так званих "ДНР" та "ЛНР". Американський лідер заборонив торгувати з "республіками", а також інвестувати в них. Санкції також торкнулися "посадовців" так званих "ЛДНР".

Сьогодні перший пакет санкцій проти Росії ввела і Британія. Лондон оголосив про введення обмежень щодо російських олігархів Бориса та Ігоря Ротенбергів, а також Геннадія Тимченка, а також п'яти банків: "Росія", ІС Банк, Генбанк, Промсвязьбанк, Чорноморський банк розвитку.