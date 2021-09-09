Байден объявил в США дни молитвы с 10 по 12 сентября: какая причина

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил дни молитвы и памяти с 10 по 12 сентября. Почти двадцать лет назад в Америке произошел крупнейший в истории по числу жертв теракт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу Белого дома.

"Я (Джо Байден .-ред.) прошу людей Соединенных Штатов почтить и вспомнить жертв 11 сентября 2001 года и их близких через молитву, созерцание, поминальные службы, посещение мемориалов, звон в колокола, вечернее бдение памяти при свечах и другие соответствующие церемонии и мероприятия", - пишет пресс-служба.

Хоронология событий террористического акта 11 сентября 2001 года

Четыре группы террористов-смертников захватили четыре пассажирских авиалайнера;

В 8:46 по местному времени Боинг 767-200 рейса 11 авиакомпании American Airlines врезался в северную башню Всемирного торгового центра на уровне 94-98 этажей;

В 9:02 Боинг 767-200 рейса 175 авиакомпании United Airlines врезался в южную башню Всемирного торгового центра на уровне 78-85 этажей;

В 9: 37 Боинг 757-200 рейса 77 авиакомпании American Airlines врезался в здание Пентагона;

В 10:03 Боинг 757-200 рейса 93 авиакомпании United Airlines упал на территории Пенсильвании. Вероятно, это произошло из-за борьбы пассажиров с террористами на борту самолета. Считается, что смертники планировали врезаться в здание Капитолия.

В 9:56 обрушилась южная башня Всемирного торгового центра;

В 10:28 обрушилась Северная башня Всемирного торгового центра;

В мае 2002 года была завершена очистка территорий от обломков в результате обрушения башен торгового центра.

В результате теракта погибли 2 996 человек, более 6 тысяч человек получили ранения.